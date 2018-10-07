به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، جمال انصاری افزود: ۳۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان رفع تداخل میشود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: هماکنون پروژه رفع تداخلات در سطح ۳۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان در حال اجراست که ۳۸ درصد اراضی را شامل میشود و در صورت همکاری ادارات عضو کمیسیون تا پایان سال ۹۸ نهایی میشود.
وی اظهار کرد: تاکنون ۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شده است.
اجرای طرح کاداستر در ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر طرح کاداستر در سطح ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان معادل۳۴ درصد اراضی در حال اجراست و در صورت همکاری کشاورزان این سطح تا پایان سال آتی عملیاتی میشود.
انصاری ابراز کرد: اعتبار موردنیاز برای اجرای پروژههای جاری کاداستراراضی کشاورزی در استان زنجان ۱۲۴ میلیارد ریال است و تاکنون مبلغ ۵۲میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به این پروژهها تزریقشده و برای اتمامپروژهها بالغبر ۷۲ میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است.
نظر شما