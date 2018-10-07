سقوط یک پایگاه امنیتی در «فاریاب» به دست طالبان/۱۱نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، شماری از اعضای شورای ولایتی فاریاب اعلام کردند که یک پایگاه امنیتی در شهر «پشتون‌کوت» این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است.

«عبدالباقی هاشمی» عضو این شورا گفت که این پایگاه پلیس نیمه شب گذشته در روستای «عرب آقسای» ‌ در ۱۰ کیلومتری شهر «میمنه» مرکز ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است.

به گفته برخی منابع در اثر این حمله طالبان، ۱۱ نیروی پلیس کشته و ۵ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

لازم به ذکر است که فاریاب از جمله ولایت های نا امن در شمال افغانستان است که طالبان در برخی مناطق آن حضور فعال دارند.