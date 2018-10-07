سفر «آلفابت» به کنیا و اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به بخش مسابقه ۲ جشنواره راه یافت.

این انیمیشن در هشتمین دوره جشنواره FICEE (International Film Fest educational and spiritual film) به رقابت می پردازد. در این جشنواره از بین ۷۳۲ فیلم متقاضی ۳۱ فیلم به بخش مسابقه راه یافتند. جشنواره «الفیس» از ۹ تا ۱۷ نوامبر برابر با ۱۸ تا ۲۶ آبان ماه و در هشت بخش در اسپانیا برگزار می شود.

همچنین «آلفابت» به یازدهمین دوره جشنواره فیلم «اید» FilmAid در کنیا راه یافته است که ۱۳۰۰ فیلم متقاضی حضور در این جشنواره بوده اند. این جشنواره در نایروبی برگزار می شود.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی