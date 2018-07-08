به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به بخش مسابقه جشنواره هایی در آمریکا و ایتالیا راه پیدا کرد.

«آلفابت» در ادامه حضور خارجی خود به بخش مسابقه دومین جشنواره انیمیشن «پالم اسپرینگز» در آمریکا راه پیدا کرد. این جشنواره از ۲۲ تا ۲۶ آگوست برابر با ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور ماه در کالیفرنیا برگزار می شود.

بیش از ۲۷۰۰ فیلم متقاضی حضور در این جشنواره بوده اند.

همچنین «آلفابت» به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره «نبرودی» ایتالیا راه یافته است. این جشنواره از ۱۳ تا ۱۵ جولای برابر با ۲۲ تا ۲۴ تیرماه در مسینای ایتالیا برگزار می شود.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.