«آلفابت» در راه ۳ جشنواره خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم انیمیشن «آلفابت» به بخش مسابقه شانزدهمین دوره جشنواره «ریورساید» راه یافت. این جشنواره بین ۱۷ تا ۲۲ آوریل در بخش های انیمیشن، مستند، داستانی در کالیفرنیا برگزار خواهد شد.

همچنین این فیلم به بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره «تریپولی» بیروت در لبنان که از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ آوریل برگزار می شود، دعوت شده است.

«آلفابت» از بین ۷۵۰ فیلم متقاضی به بخش مسابقه دومین دوره جشنواره «جیم تروپ» در پنسیلوانیای آمریکا که در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ آوریل برگزار می شود، نیز حضور خواهد یافت.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.