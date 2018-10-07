عرضه جدیدترین آثار سینمایی کانون در بازار فیلم بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در بازار بین‌المللی فیلم بوسان، ۲ فیلم «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی عباس و «ضربه فنی» اثر غلامرضا رمضانی آثار بلند سینمایی کانون است که در این دوره عرضه شده است.

همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پنج انیمیشن کوتاه «گرگم و گله می‌برم» اثر امیرهوشنگ معین، «زری‌زری کاکل زری» به کارگردانی مهین جواهریان، «ماهیگیر و بهار» سیدحسن سلطانی، «شب ترسناک لومو» اثر ساره شفیعی‌پور و «ای کاش یک برادر داشتم» ناهید شمس‌دوست را در بازار آسیایی فیلم بوسان کره جنوبی معرفی و عرضه کرده است.

سیزدهمین بازار آسیایی فیلم بوسان در حاشیه بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان از ۱۴ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷ همزمان با ۶ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۸ به منظور گفتگو و داد و ستد فیلم های بلند و کوتاه اعم از سینمایی، انیمشن و مستند در ساختمان اصلی بکس‌کو محل نمایشگاهی شهر بوسان کره‌ جنوبی برپا شده است.