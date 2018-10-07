بالگردهای ائتلاف آمریکایی داعشی ها را از دیرالزور خارج کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا گزارش داد: بالگردهای ائتلاف بین المللی تعدادی از تروریستهای داعش را از حومه جنوب شرقی دیرالزور در سوریه خارج کرده اند.

بر اساس این گزارش؛ بالگردهای ائتلاف بین المللی طی عملیات هلی برن، تعدادی از داعشی ها از اتباع مختلف را از نزدیکی شهرک الشعفه جایی که تکفیری ها در حومه جنوب شرقی دیرالزور در آن هستند، به مکان دیگر منتقل کرده اند.

ائتلاف بین المللی چند روز قبل نیز طی هلی برنی در اطراف روستای المراشده در حومه جنوب شرقی دیرالزور تعدادی از داعشی های منتقل را خارج کردند.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه قبلا گفته بود که آمریکا در التنف در سوریه مشغول آماده کردن داعشی ها برای حمله به ارتش سوریه است.