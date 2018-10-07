خودکفایی ۱۱۰۷ مددجو کمیته امداد استان بوشهر

احمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت در کمیته امداد، اشتغال زایی پایدار برای خانوارهای تحت حمایت است و پس از آن تلاش می‌شود این خانوارها به سمت استقلال مالی و خودکفایی اقتصادی برسند.

وی با اشاره طرح خروج خانوارهای تحت حمایت از گردونه حمایتی پس از رسیدن به مرحله خودکفایی، گفت: در نیمه نخست سال جاری یکهزار و ۱۰۷ مددجوی تحت حمایت در استان که از طریق فرصت‌های شغلی کمیته امداد به خودکفایی و در آمد اقتصادی رسیدند از چرخه حمایتی خارج شدند.

لطفی خاطر نشان کرد: خروج مددجویان از چرخه حمایتی به این معنی است که از لحاظ اقتصادی خودکفا شدند و دیگر مستمری ماهانه به آ«ها پرداخت نمی‌شود اما سایر خدمات امدادی به آنها تعلق می‌گیرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر عمده طرح‌های خودکفا شده مددجویان را در رشته‌های کشاورزی، دامپروری، خدمات، صنفی و صنعتی و کاریابی برشمرد و افزود: برای این تعداد ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی از منابع قرض الحسنه بانک‌ها و اعتبارات داخلی امداد پرداخت شده است.

وی یاد آور شد: با همین روش، سالانه ۱۰ درصد از خانوارهای مددجو خودکفا شده از چرخه حمایتی خارج و افراد نیازمند دیگری جایگزین آنها می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر علاوه بر بحث اشتغال و خودکفایی، عوامل دیگری چون، ازدواج فرزندان، معافیت از سربازی، یا فوت را از عوامل خروج افراد از چرخه حمایتی عنوان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه افزایش جامعه تحت حمایت کمیته امداد فضیلت محسوب نمی‌شود گفت: سیاست کمیته امداد بر این است تا افراد نیازمند به طور موقت تحت حمایت قرار بگیرند وبا برنامه ریزی دقیق به اشتغال و خودکفایی برسند و سپس از چرخه حمایتی خارج و افراد نیازمند دیگری جایگزین آنها شوند.