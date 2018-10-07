  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۳

فرمانده انتظامی شادگان:

جرائم مهم در شادگان ۷۰ درصد کاهش داشت

جرائم مهم در شادگان ۷۰ درصد کاهش داشت

شادگان- فرمانده انتظامی شادگان با بیان اینکه امنیت حاصل تلاش همگانی است، گفت: سرقت‌ها و جرائم مهم در این شهرستان در سال جاری ۷۰ درصد کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا میررضایی عصر امروز به مناسبت هفته نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سال جاری جرائم و سرقت‌های مهم در سطح شهرستان ۷۰ درصد کاهش داشت، بیان کرد: در زمینهٔ تیراندازی و سرقت‌های خرد نظیر موتورسیکلت و سیم با افزایش جرائم و سرقت‌ها مواجه بودیم که میزان این جرائم نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشتیم.

وی با بیان اینکه امنیت حاصل تلاش همگانی مردم است، افزود: نیروی انتظامی به ‌تنهایی نمی‌تواند امنیت برقرار کند و برای برقراری این اصل مهم نیازمند همکاری همه اقشار و گروه‌های مختلف مردمی نیز هستیم.

فرمانده انتظامی شادگان ادامه داد: سرقت از منزل، مغازه ها، سیم برق و موتور سکلیت که عمده سرقت ها در این شهرستان بوده که در سال جاری در شهرستان شادگان ۷۰ درصد کاهش ‌یافته و ما معتقد هستیم که با تعامل بیشتر مردم با پلیس و همچنین رعایت موارد ایمنی می‌توانیم شاهد کاهش چشم‌گیر سرقت در این شهرستان باشیم.

وی یاد آورشد: آمار کشف تیراندازی های غیرمجاز در شادگان امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ میررضایی تصریح کرد: تلاش دلسوزانه پلیس با همراهی مردم این شهرستان، باعث شده تا کاهش بسیار اثرگذاری را در تیراندازی های غیر مجاز شاهد باشیم.

فرمانده انتظامی شادگان در خاتمه گفت: تلاش مستمر و برخورد قاطع پلیس با تیراندازی غیرمجاز رضایتمندی مردم و مسئولان این شهرستان را در پی داشته است.

کد مطلب 4423646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها