  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۰

بهمنی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

پذیرش یاعدم پذیرش FATF تاثیری درکاهش نرخ ارزندارد/دولت مدیریت کند

پذیرش یاعدم پذیرش FATF تاثیری درکاهش نرخ ارزندارد/دولت مدیریت کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امضا یا عدم امضای FATF هیچ تاثیری در کاهش نرخ ارز ندارد؛ قیمت ارز بستگی به مدیریت بازار ارز دارد، دولت باید صادرات و واردات را کنترل کند.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم مدیریت بازار ارز توسط دولت اظهار داشت: دولت باید عرضه ارز در بازار را کنترل کند و دقیقاً بررسی کند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. باید بررسی شود که صادرکنندگان چه مقدار از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این، باید تقاضای ارز در سامانه نیز کنترل شود. مدیریت بانک مرکزی نیز برای مدیریت بازار باید در مقاطعی ارز به بازار تزریق کرده و در مقاطعی دیگر ارز را از بازار جمع کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: امضا یا عدم امضای FATF هیچ تاثیری در کاهش نرخ ارز ندارد. قیمت ارز بستگی به مدیریت بازار ارز دارد، دولت باید صادرات و واردات را کنترل کند.

کد مطلب 4424402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایران IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ترکیدن حباب ارز یک موهبت برای دولت بود و نباید دلخوش به این وضعیت آن را رها کند دولت برای ثبات باید عملیات ترمیمی خود را در جهت بهبود وضعیت آینده مدام به اطلاع مردم برساند و تقاضای آینده را پیش بینی کند
    • ایران IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بخش اعظم تقاضای ارز حالات روانی نیازمندان آینده ارز بود که با احتمال گران شدن هجوم می آوردند. نمیدانم چرا نخبگان اصرار دارند کهFATF و CFT تاثیری در بازار ندارد ولی تاثیر دارد حد اقل بار روانی حاکم را کاهش میدهد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها