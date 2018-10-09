پذیرش یاعدم پذیرش FATF تاثیری درکاهش نرخ ارزندارد/دولت مدیریت کند

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم مدیریت بازار ارز توسط دولت اظهار داشت: دولت باید عرضه ارز در بازار را کنترل کند و دقیقاً بررسی کند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. باید بررسی شود که صادرکنندگان چه مقدار از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این، باید تقاضای ارز در سامانه نیز کنترل شود. مدیریت بانک مرکزی نیز برای مدیریت بازار باید در مقاطعی ارز به بازار تزریق کرده و در مقاطعی دیگر ارز را از بازار جمع کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: امضا یا عدم امضای FATF هیچ تاثیری در کاهش نرخ ارز ندارد. قیمت ارز بستگی به مدیریت بازار ارز دارد، دولت باید صادرات و واردات را کنترل کند.