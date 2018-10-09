جواد اصغری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم فوتسال سن ایچ در آستانه بازی با شهروند ساری در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال گفت: با وجود ۵ هزار تماشاگر ساری در سالن، قطعا کار سختی داریم. شهروند امسال تیم متفاوتی است و تا رده دوم جدول هم بالا رفت. برای این بازی محروم و مصدوم زیاد داریم و فکر می کنم با ۶ بازیکن به ساری برویم.

وی ادامه داد: رشید قلی پور و نادر حنیفی دو بازیکنی بودند که از تیم سن ایچ جدا شدند. از آنها به خاطر زحماتی که برایمان کشیدند تشکر می کنم. یک بازیکن محروم و چند بازیکن مصدوم هم داریم و برای بازی با شهروند دستمان خالی است. امیدوارم بازی آخر در نیم فصل اول را با نتیجه خوب به پایان ببریم. قطعا در نیم فصل به دنبال جذب چند بازیکن جدید و تقویت نقاط ضعفمان هستیم.

بازیکن - سرمربی تیم سن ایچ درباره صحبتهای کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال مبنی بر اینکه هیچ بازیکنی همزمان حق مربیگری در لیگ را ندارد وگرنه کارتش ضبط می شود، تاکید کرد: کارت بنده به عنوان بازیکن صادر شده است و با این عنوان در خدمت سن ایچ هستم. باشگاه از بنده خواسته کنار بازیگری، مربیگری هم داشته باشم. بنده که دو کارت ندارم. کارت سرمربیگری تیم به نام فرد دیگری است و من هم کنار خط نمی ایستم.

اصغری مقدم درباره اینکه به نظر می رسد کمیته فوتسال به خاطر انتقاداتش از کیفیت توپ ها از وی دلخور است، گفت: این مشکلی است که اکثر باشگاه ها با آن روبرو هستند. من دنبال انتقام گرفتن، دشمنی و یا تلافی نیستم. فقط به پیشرفت و بهتر شدن فوتسال فکر می کنم. همینجا با قاطعیت می گویم با هیچ فردی مشکلی ندارم و اگر هم حرفی می زنم به این خاطر است که دلم می سوزد. ما خاک فوتسال را خورده ایم و باید هرچیزی که به رشد و پویایی فوتسال کمک می کند، بگوییم و مشورت کنیم. ما از آقای سلیمانی هم راضی هستیم و با او مشکلی نداریم. شاید ایشان هم چیزی در ارتباط با تیم سن ایچ به ذهنش برسد که ما هم از شنیدن آن استقبال می کنیم.