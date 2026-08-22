محموله ۹ تنی چوب قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز شنبه در جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با قاچاق که با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: در شهرستان اهواز و در جریان اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک محموله شامل ۹ هزار و ۳۳۰ کیلوگرم چوب قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال شناسایی و کشف شد.
وی افزود: مقابله با قاچاق، موضوعی مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست و سرمایههای ملی به شمار میرود؛ جنگلها و عرصههای طبیعی نقش مهمی در حفظ تعادل زیستمحیطی، جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم چرخه آب و حفظ تنوع زیستی دارند و هرگونه برداشت غیرمجاز و قاچاق چوب میتواند خسارتهای قابل توجهی به طبیعت وارد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان با اشاره به اهمیت برخورد با قاچاق منابع ملی بیان کرد: قاچاق چوب علاوه بر اینکه موجب تخریب طبیعت و از بین رفتن سرمایههای طبیعی میشود، میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ لازم است دستگاههای مسئول با افزایش هماهنگی، شناسایی نقاط آسیبپذیر و کنترل مسیرهای انتقال، زمینه فعالیت سودجویان را محدود کنند.
پورسلیمی، نقش مردم را در حفاظت از منابع طبیعی بسیار مهم دانست و گفت: مردم میتوانند بازوی مؤثری برای دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری از قاچاق باشند؛ اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری است و هرچه شهروندان نسبت به پیامدهای قاچاق و تخریب منابع طبیعی آگاهی بیشتری داشته باشند، امکان شناسایی و جلوگیری از این تخلفات نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه (سجام) اظهار کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک و موارد مرتبط با قاچاق کالا، منابع طبیعی و سایر تخلفات، گزارشهای خود را از طریق سامانه سجام به آدرس sajam.eadl.ir ثبت و برای بررسی و پیگیری به مراجع ذیصلاح اعلام کنند؛ استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی میتواند در شناسایی بهموقع تخلفات و جلوگیری از وقوع و گسترش جرایم نقش مؤثری داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت یک مسئولیت همگانی است، بیان کرد: اگر امروز برای حفظ جنگلها، مراتع و سایر منابع طبیعی اقدام نکنیم، خسارتهای ناشی از تخریب آنها در آینده متوجه همه جامعه خواهد شد؛ جلوگیری از قاچاق چوب در حقیقت صیانت از سرمایههای طبیعی و ملی کشور
است.
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