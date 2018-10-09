قطع ۲۰۰ اصله درخت پارک شاهد ایلام/ مسئولان: مجوز داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر شاهد قطع درختان در تپه شاهد شهر ایلام بودیم که مورد انتقاد مردم و کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

رضا حیدری از شهروندان استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این درختان دارای قدمت بیش از ۴۰ سال هستند، چه دلایلی است که همه درختان را قطع کرده اند.

وی گفت: مسئولین به جای آن که به فضای سبز رسیدگی کنند متاسفانه تنه درختان را قطع می کنند، این درختان سال ها طول می کشند که دوباره از نو بازپروری شوند.

مریم جانبخشی عضو شورای شهر ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بررسی های به عمل آمده مشخص شد که فقط دستور قطع درختان خشک پارک از جانب شخص شهردار صادر شده بود، متاسفانه بر اثر عدم نظارت صحیح بر روند انجام کار تعدادی از درختان تر نیز قطع شده بودند.

وی افزود: لازم به ذکر است هیچ کدام از اعضای شورای شهر ایلام در جریان اقدام نبوده و از آن هم حمایت نمی کنند و برای قطع و حتی فروش تنه درختان خشک نیز هیچ مصوبه ای از جانب شورا صادر نشده بود.

مسئولان قطع این درختان را کارشناسی شده می دانند

علی هواسی مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۰۰ اصله از درختان تپه شاهد خشک و یا آسیب دیده و آفت زده بودند را شناسایی کردیم که توانستیم طی چند روز گذشته نسبت به قطع آنان اقدام کنیم.

وی افزود: درختانی که قطع شدند با مجوز شهرداری و دادستانی بوده است و شهرداری برای جایگزین کردن درختان قطع شده برنامه هایی دارد که در فصل زمستان درختان متناسب با آب و هوای ایلام جایگزین آنها خواهد شد.

تپه شاهد قرار است در آینده نزدیک به پارک بانوان تبدیل شود تپه شاهد یکی از قدیمی ترین پارک های شهر ایلام است که برای زیباسازی فضای سبز آن باید برنامه ریزی های مدونی انجام شود.

توضیحات شهردار ایلام در خصوص قطع تعدادی درخت در تپه شاهد

شهردار ایلام نیز اعلام کرد: طبق مصوبه ای که با حضور استاندار و اعضای شورای شهر و دادستان محترم ایلام صورت گرفت، مقرر شد تپه شاهد ایلام ساماندهی شده و پارک بانوان در این محل احداث شود.

طالب صادقیان گفت: بعد از انجام مراحل اداری و ابلاغ مصوبه و تخصیص اعتبارات لازم از هفته گذشته عملیات عمرانی احداث پارک بانوان در تپه شاهد ایلام آغازشد.

شهردار ایلام اضافه کرد: در اولین اقدام و جهت سالم سازی فضای سبز و پاکسازی درختان تپه شاهد نسبت به قطع درختان خشک و هرس درختان بیمار (با هماهنگی متخصصین فضای سبز و در راستای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگر درختان سالم تپه شاهد) اقدام شد.

صادقیان متذکر شد: برای ایجاد پارک بانوان و فضایی مفرح و سالم برای بانوان عزیز شهر ایلام و در راستای بهره برداری این عزیزان از فضای سبزی مناسب و در خور جایگاه این عزیزان مطالعات کامل صورت گرفته و همه اقدامات کاملا کارشناسی عملی خواهند شد.

وی تصریح کرد: از طرفی ساماندهی تپه شاهد دغدغه همه ما و نیز نهادهای امنیتی و انتظامی بود، متاسفانه این مکان به علت عدم ساماندهی به فضایی برای حضور افراد معتاد و خلافکار تبدیل شده بود و همین موضوع تخریب زیادی را برای درختان و فضای سبز تپه شاهد به همراه داشت.برای پاکسازی این تخریبها و ایجاد فضای سبزی سالم و در شأن بانوان تعدادی از درختان خشک باید قطع شده و تعدادی از درختان بیمار هم باید هرس می شدند.

صادقیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با جدیتی که در همکاران ما در شهرداری وجود دارد پارک بانوان ایلام در آینده ای نزدیک ساخته شده و تپه شاهد به عنوان مکانی مناسب برای ورزش و نرمش و سپری کردن اوقات فراغت بانوان ساماندهی خواهد شد.