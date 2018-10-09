شریعتمداری باز هم در جلسه بررسی استیضاح حاضر نشد

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه امروز صبح کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این جلسه ساعت ۷ صبح امروز برگزار شد و آقای شریعتمداری مجددا در جلسه حضور نیافت.

وی ادامه داد: آقای شریعتمداری در جلسه دیروز کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاح هم حضور نیافته بود، به همین دلیل مقرر شد امروز گزارش استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات رئیسه تقدیم شود.

نماینده مردم فریدونشهر در مجلس خاطرنشان کرد: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۰ امضا و در ۱۴ محور تهیه شده است.

گفتنی است، روز گذشته نیز محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور نیافتن وزیر صنعت در جلسه این کمیسیون برای بررسی استیضاحش خبر داد و گفت: آقای شریعتمداری مستعفی است و به احتمال زیاد به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.