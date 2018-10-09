۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۷

ترکی به مهر خبر داد؛

شریعتمداری باز هم در جلسه بررسی استیضاح حاضر نشد

یکی از طراحان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شریعتمداری در جلسه بررسی استیضاح صبح امروز در کمیسیون صنایع حاضر نشد، لذا مقرر شد امروز استیضاح وی اعلام وصول شود.

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه امروز صبح کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این جلسه ساعت ۷ صبح امروز برگزار شد و آقای شریعتمداری مجددا در جلسه حضور نیافت.

وی ادامه داد: آقای شریعتمداری در جلسه دیروز کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاح هم حضور نیافته بود، به همین دلیل مقرر شد امروز گزارش استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات رئیسه تقدیم شود.

نماینده مردم فریدونشهر در مجلس خاطرنشان کرد: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۰ امضا و در ۱۴ محور تهیه شده است.

گفتنی است، روز گذشته نیز محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور نیافتن وزیر صنعت در جلسه این کمیسیون برای بررسی استیضاحش خبر داد و گفت: آقای شریعتمداری مستعفی است و به احتمال زیاد به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

    DE ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
      آقای روحانی چرا اینو از کابینه جدا نمی کنی؟! مجلسی های شفاف! واقعا برکنارش کنید صنعت را به ویرانه تبدیل کرد
    ﺣﻤﻴﺪ AU ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
      اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﻭ از دﺭ ﻣﻲ اﻧﺪاﺯﻧﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ اﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭاﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻪ!

