دره ذاکری دهه فجر افتتاح می شود/ تکمیل پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح سه شنبه در نشست با اعضای شورای شهر خورموج از زحمات یکساله حمید نصیری رئیس سابق شورای شهر خورموج بواسطه تلاشهای شبانه روزی برای رفع مشکلات مردم تقدیر و برای سید مهدی ابطحی رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد.

نادری تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و استعدادهای خوب شهرستان در بخش نیروی انسانی تلاش داریم در سطح شهرستان از مدیران بومی استفاده شود.

وی تصریح کرد: در بافت فرسوده شهر خورموج هنوز باید کارها و اقدامات بیشتری صورت بگیرد .

نادری ادامه داد: کاهش تصادفات درون شهری ناشی از عملکرد خوب شهرداری و مجموعه شورای شهر است که با تعامل خوب با پلیس راهور و رفع نقاط حادثه باعث شد که در شش ماه اول سال جاری تصادفات منجر به فوت نداشته باشیم.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه برنامه های نشاط اجتماعی در شهرستان افزایش می یابد، گفت: ضرورت دارد کنار دیگر اقدامات انجام شده برای درآمد پایدار شهرداری نیز برنامه ریزی لازم صورت بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: برپایی میز خدمت در نقاط مختلف شهرستان اقدامی ارزشمند برای رفع مشکلات مردم است که خیلی از مشکلات و گره ها در همین دیدارها رفع شده است.

نادری با اشاره به اینکه باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام در دستور کار است و در همین مدت اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: طرح ساماندهی دره ذاکری به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.