نوسانات نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به روزهای گذشته در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی، به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده‌فروشی درب کشتارگاه، ۹۱۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۹۳۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی قیمت خرده فروشی مرغ شمال را ۹۶۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن، ۸۹۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف ۱۵۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۶۰۰۰ تومان و فیله ۱۷۰۰۰ تومان است.