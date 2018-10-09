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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نوسانات نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید

نوسانات نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی، به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به روزهای گذشته در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی، به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده‌فروشی درب کشتارگاه، ۹۱۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۹۳۰۰ تومان است.            

یوسف‌خانی قیمت خرده فروشی مرغ شمال را  ۹۶۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن،  ۸۹۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف ۱۵۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۶۰۰۰ تومان و فیله ۱۷۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 4425127

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