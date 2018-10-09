۳۵ هزار نفر در سری جدید «فرمانده» شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «خانه مستند»، پس از فراخوان ثبت نام سری جدید مستند مسابقه «فرمانده»، بیش از ۳۵ هزار نفر برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کردند.

مستند مسابقه «فرمانده» طبق اعلام سازندگان آن اواخر امسال قرار است همانند سری گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان برگزار شود.

با بررسی های به عمل آمده توسط تیم کارشناسی این مستند مسابقه، از میان ثبت نام کنندگان حدود ۶۰۰ نفر برای مصاحبه حضوری انتخاب شدند که هم اکنون برای انجام مراحل نهایی انتخاب در تهران به سر می برند.

از میان افراد حاضر شده در مصاحبه حضوری، ۱۵ نفر برای مرحله نهایی انتخاب می شوند و بعد از انجام رقابت میدانی و نفس گیر، ۱۰ نفر برای شرکت در مسابقه اصلی و حضور در منطقه سیستان و بلوچستان انتخاب می شوند.

مستند مسابقه «فرمانده ۵» با طراحی های متفاوت در منطقه جغرافیایی سیستان و بلوچستان برگزار می شود که در طراحی بخش های مختلف مسابقه توجه جدی به استفاده از ظرفیت بکر جغرافیایی و مناظر دیده نشده این استان شده است.

ضبط این مستند مسابقه در اواخر سال جاری انجام می شود و با طی مراحل تدوین و صداگذاری پیش بینی می شود سال ۱۳۹۹ برای پخش از تلویزیون آماده شود.