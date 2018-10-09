بررسی تازه های شیمی درمانی در بیماران سرطان روده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیانی با اشاره به اینکه سرطان کولورکتال(سرطان روده بزرگ) سومین سرطان شایع در دنیاست و در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شیوع بیشتری دارد، گفت: این نوع سرطان در کشور ما نیز به دلیل تغییر در سبک زندگی رو به افزایش است.

دبیر علمی همایش تازه های سرطان کولورکتال، افزود: دلایل زیادی می توانند در ابتلا به سرطان روده بزرگ نقش داشته باشد که از مهم ترین آنها می توان به ابتلا به پولیپ های غیرسرطانی روده و راست روده در جداره داخلی این عضو، سابقه خانوادگی، وجود فاکتورهای غیرطبیعی ژنتیکی، نوشیدن مشروبات الکلی و بیماری‌های حاد شکمی اشاره کرد.

قدیانی ادامه داد: در همایش یکروزه سرطان کولورکتال که با همکاری انجمن خون و سرطان بالغین ایران و گروه خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود، بیمارستان طالقانی میزبان پزشکانی مجرب است که به ارائه آخرین دستاوردهای علمی در خصوص تشخیص و درمان این بیماری خواهند پرداخت.

وی افزود: در این همایش پیرامون محورهایی نظیر تازه های جراحی سرطان کولورکتال، تازه های شیمی درمانی در درمان سرطان کولورکتال و دسترسی بیماران به درمان های جدید بحث و تبادل نظر انجام خواهد شد.

قدیانی گفت: این کنگره علمی از امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف برخوردار است که فوق تخصص خون و سرطان، متخصص پرتودرمانی، پزشکان عمومی، متخصص جراحی، متخصص داخلی، دکترای ژنتیک، دکترای علوم آزمایشگاهی، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، متخصص آسیب شناسی و متخصص رادیولوژی از جمله گروه های هدف این همایش هستند.

همایش یکروزه تازه های سرطان کولورکتال ١٩ مهر ۹۷ در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی برگزار می شود.