  1. سلامت
  2. درمان
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

در همایش تازه های سرطان کولورکتال صورت می گیرد؛

بررسی تازه های شیمی درمانی در بیماران سرطان روده بزرگ

بررسی تازه های شیمی درمانی در بیماران سرطان روده بزرگ

یک فوق تخصص خون و سرطان، از سرطان روده بزرگ به عنوان سومین سرطان شایع در دنیا نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیانی با اشاره به اینکه سرطان کولورکتال(سرطان روده بزرگ) سومین سرطان شایع در دنیاست و در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شیوع بیشتری دارد، گفت: این نوع سرطان در کشور ما نیز به دلیل تغییر در سبک زندگی رو به افزایش است.

دبیر علمی همایش تازه های سرطان کولورکتال، افزود: دلایل زیادی می توانند در ابتلا به سرطان روده بزرگ نقش داشته باشد که از مهم ترین آنها می توان به ابتلا به پولیپ های غیرسرطانی روده و راست روده در جداره داخلی این عضو، سابقه خانوادگی، وجود فاکتورهای غیرطبیعی ژنتیکی، نوشیدن مشروبات الکلی و بیماری‌های حاد شکمی اشاره کرد.

قدیانی ادامه داد: در همایش یکروزه سرطان کولورکتال که با همکاری انجمن خون و سرطان بالغین ایران و گروه خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود، بیمارستان طالقانی میزبان پزشکانی مجرب است که به ارائه آخرین دستاوردهای علمی در خصوص تشخیص و درمان این بیماری خواهند پرداخت.

وی افزود: در این همایش پیرامون محورهایی نظیر تازه های جراحی سرطان کولورکتال، تازه های شیمی درمانی در درمان سرطان کولورکتال و دسترسی بیماران به درمان های جدید بحث و تبادل نظر انجام خواهد شد.

قدیانی گفت: این کنگره علمی از امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف برخوردار است که فوق تخصص خون و سرطان، متخصص پرتودرمانی، پزشکان عمومی، متخصص جراحی، متخصص داخلی، دکترای ژنتیک، دکترای علوم آزمایشگاهی، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، متخصص آسیب شناسی و متخصص رادیولوژی از جمله گروه های هدف این همایش هستند.

همایش یکروزه تازه های سرطان کولورکتال ١٩ مهر ۹۷ در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی برگزار می شود.

کد مطلب 4425574
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها