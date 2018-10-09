۵۸ قلم داروی دانش بنیان تا ۲ سال آینده وارد بازار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست تبادل تفاهم نامه همکاری توسعه ای کسب و کارهای سلامت دیجیتال در کشور از محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: تا جایی که من اطلاع دارم هر روز پروژه های شرکت های دانش بنیان در حوزه داروهای خاص در سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت علمی در حال پیشرفت است و مشکلی از این نظر ندارد.

وی افزود: در این زمینه موفقیت های خوبی را داشته ایم و بالغ بر حدود۵۸ قلم دارو در قالب شرکت های دانش بنیان ظرف دو سال آینده وارد بازار می شود.

هاشمی در خصوص ارتباط مراکز درمانی با مرکز تبادل ملی اطلاعات در راستای دولت الکترونیک تصریح کرد: هدف از تفاهم نامه با معاونت علمی در حوزه سلامت دیجیتال و دسترسی راحت تر و هزینه کمتر است اما زیرساخت های فناوری و ارتباط آن با دولت الکترونیک با این حوزه متفاوت است. ما در زمینه سلامت دیجیتال می خواهیم دسترسی بهتر و راحت تر و هزینه کمتر را فراهم کنیم مانند کسب و کارهایی که جوانان امروز انجام می دهند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین نکته موانع قانونی است که برخی از این قوانین در حوزه سلامت مهم هستند اما در آن زمان که این قوانین تهیه شده اند این فناوری ها وجود نداشته و باید اصلاح شوند.

وی افزود: الگوهای بسیار زیادی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال وجود دارد و قرار نیست همه آنها را خودمان از ابتدا فراهم کنیم بلکه می توانیم با کپی برداری و بومی سازی، مسیرهای راحت تر را ایجاد کنیم.