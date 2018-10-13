محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از جابجایی وزرا و معرفی شریعتمداری برای وزارت کار، اظهار کرد: این مساله نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان حلقه‌های مدیریتی بسیار محدودی دارند، همانطور که در مدیریت شهرداری‌ها نیز دچار مشکل هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران در دو مقطع که اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع شورای شهر را در اختیار داشتند، در انتخاب گزینه‌های شهرداری تهران دچار مشکلات فراوان شدند. در دوره اول شورای شهر چندین شهردار در دوره چهارساله تغییر کرد و به طور میانگین هر ۶ الی ۷ ماه یک شهردار عوض شد. در دوره اخیر نیز تا امروز ۲ شهردار تغییر کرده است و احتمالا سومین تغییر نیز در راه است. هیچکدام از گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان برای شهرداری معرفی کرده‌اند، تا به امروز پاسخگوی مدیریت شهر تهران نبوده است.

نماینده مردم تبریز اظهار داشت: در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای دیگر نیز که اصلاح‌طلبان اکثریت شورای شهر را بر عهده دارند، شاهد شرایط مشابهی هستیم.

وی با بیان اینکه در دولت نیز مشکل حلقه بسته مدیریتی کاملا محسوس است، تصریح کرد: رای اعتماد نمایندگان به جابجایی وزرا و احتمال معرفی شریعتمداری برای وزارت کار قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به نوع طرح مسئله در صحن مجلس دارد.