۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

گفتگوی تلفنی محمود عباس و مرکل

دولت آلمان از تماس تلفنی صدر اعظم آلمان با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کابینه دولت آلمان اعلام کرد که «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین، تماس تلفنی داشته است.

مرکل در این گفتگو در مورد بازدید خود از اسرائیل به محمود عباس توضیح داده است و هر دو دیدگاهایشان راجع به وضعیت منطقه، به ویژه وضعیت غزه و تلاش ها برای آشتی ملی داخلی فلسطین، را مطرح کرده اند.

 مرکل افزود که آلمان همچنان متعهد به دستیابی به یک راه حل بر اساس مذاکرات و برپایه دو کشور است.

محمود عباس نیز اعلام کرد که فلسطین معتقد به راه حل سیاسی است.

