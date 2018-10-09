به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پیرزاد در نشست دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما در فصل سوم قانون اساسی با حقوق ملت مواجهیم و در این فصل از قانون دو حق بیان شده است، در قانون اساسی بحث آزادی انتخاب شغل و... امده است و بازنشستگی در اصل ۲۹ قانون اساسی تحت عنوان حق تامین اجتماعی از حقوق شهروندان امده است.

وی افزود: حق بازنشستگی و یا محدود کردن ان و یا توسعه دامنه بازنشستگی محدودیتی برای حق ازادی انتخاب شغل ایجاد می کند که باید بگویم کسی که بازنشسته می شود از حق شهروندی خودش برخوردار شده است.

این مقام قضایی با بیان اینکه در سال ۹۵ قانونگذار استثنائاتی آورد و آن هم ممنوعیت استفاده از بازنشستگی بوده است، گفت: دلیل هم این بوده است که برای اینکه پرداخت حقوق به بازنشسته یک پرداخت مضاعف است و او از دو جا حقوق می گیرند.

پیرزاد ادامه داد: استفاده از یک بازنشسته که دو حقوق میگیرد در حد استثنا باید استفاده شود. قانونگذار در سال ۹۷ استثنائات را کمتر کرد و در نهایت ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آن را بیان کرده است.

پیرزاد تصریح کرد: ما در تدوین قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب می شود سه قید را بیان می کنیم، یکی اصلی به نام اصل عطف مابه سبق و اصل دیگر تاریخ ابلاغ است که در این قانون تاریخ ابلاغ ملاک است و دیگر هم تاریخ لازم الاجرا شدن است. ابلاغ زمانی است که رییس مجلس به رییس جمهور برای اجرای قانون انرا ابلاغ می کند که ۲۴ شهریور ماه سال جاری تاریخ ابلاغ این قانون از رییس مجلس به رییس جمهور است و از این تاریخ باید ظرف دو ماه قانون اجرا شود.

مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری تصریح برخی می گویند برای انتخاب شهردار قانون خاصی هست و شورا شهردار را انتخاب می کند و در نتیجه شهردار منتخب شورای شهر است و از این جهت آن را مستثنی کنند ولی طبق قانون بازنشستگی استثنا قرار دادن شهردار درست نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری که نهاد بررسی کننده قانون کیست؟ گفت: دیوان محاسبات و مرجع قضایی و سازمان بازرسی نهاد بررسی کننده قانون اند، دیوان عدالت ورود اولیه در این زمینه ندارد و کارش این است که مواردی که افراد و شهروندان خودشان را مشمول قانون نمی دانند اما دستگاه ها آنها را جزو بازنشسته محسوب کرده اند، می توانند به دیوان عدالت مراجعه کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا افشانی شهردار هم شامل قانون می شود؟ گفت: ایشان هم مشمول شهرداران و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود.