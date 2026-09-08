به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر ظهر سهشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی سال ۱۴۰۴ دادگستری استان همدان با حضور وزیر دادگستری، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ علیرغم شرایط دشوار و مشکلات موجود با تلاش و حضور مستمر همکاران قضایی و اداری دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف قضایی استان حاصل شد.
وی افزود: حضور مستمر همکاران دادگستری استان در محل خدمت موجب شد تا دادگستری همدان در ارزیابیهای کشوری در زمره استانهای برتر و شایسته تقدیر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به شاخصهای عملکردی سال ۱۴۰۴ گفت: موجودی پروندههای دادگستری استان حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و عملکرد مجموعه در مدیریت و رسیدگی به پروندهها علیرغم ورود حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده مطلوب بود.
محمدیمهر ادامه داد: تعداد پروندههای معوق بالای یک سال نیز حدود ۲ هزار فقره کاهش یافت و در حوزه گزارشهای اصلاحی شاهد رشد قابل توجهی بودیم بهگونهای که تعداد گزارشهای اصلاحی از حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
وی با اشاره به رشد چشمگیر دادرسیهای علنی تصریح کرد: تعداد دادرسیهای علنی از حدود ۶۰۰ مورد به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد افزایش پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به توسعه فرآیندهای الکترونیک در دستگاه قضایی، گفت: ابلاغهای مربوط به کارشناسیها تقریبا بهطور کامل به شکل الکترونیکی انجام میشود و انتخاب کارشناسان نیز بهصورت قرعه صورت میگیرد تا از هرگونه دخالت در فرآیند انتخاب جلوگیری شود.
محمدیمهر از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد و افزود: میانگین زمان رسیدگی از ۶۱ روز در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
وی درباره کیفیت آرای قضایی نیز اظهار کرد: میزان اقناع از آرای صادرشده در محاکم استان حدود ۹۱ درصد است و از آرایی که مورد اعتراض قرار گرفتهاند نیز حدود ۸۴ درصد تائید شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زندان و عفو گفت: درخواستهای مددجویان در کمیسیون عفو با جدیت بررسی شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی از مددجویان استان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.
وی همچنین با اشاره به ادامه روند بهبود شاخصهای قضایی در سال ۱۴۰۵، بیان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری نیز روند اقدامات مطلوب بوده و شاخصهای عملکردی استان همچنان در مسیر رو به رشد قرار دارد.
محمدی مهر با اشاره به توسعه زیرساختهای قضایی استان اظهار کرد: با تعامل و پیگیری مسئولان، نمایندگان و دستگاههای اجرایی زمینهای مورد نیاز تامین و اجرای پروژههای عمرانی آغاز شد و هدف از اجرای این پروژهها، ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
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