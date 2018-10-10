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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۹

امام جمعه قزوین درگذشت استاد دبیر سیاقی را تسلیت گفت

امام جمعه قزوین درگذشت استاد دبیر سیاقی را تسلیت گفت

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با صدور پیامی درگذشت استاد محمد دبیر سیاقی شاعر، نویسنده و لغت شناس قزوینی برجسته کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین، متن پیام تسلیت آیت الله عبدالکریم عابدینی  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوی به این شرح است:

درگذشت محقق فرهیخته، ادیب گران سنگ دکتر محمد دبیر سیاقی (ره) موجب تاثر و تالم گردید.

در ادامه این پیام آمده است: قریب به یک قرن تلاش خستگی ناپذیر علمی و تتبع در آثار کهن ادبی نام ایشان را در در فرهنگ نام آوران ادبیات فارسی جاودانه کرده است.

در بخش بعدی پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در استان قزوین آمده است: آثار فراوان ایشان در قالب تالیف، تصحیح، لغت شناسی و شعر تا فرهنگ ادب فارسی پابرجاست مورد استفاده و رجوع اهل فرهنگ و عموم مردم خواهد بود.

در قسمت پایانی این پیام آورده شده است: از خدا متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و حشر با اجداد طاهرینیش و برای بازماندگان، شاگردان و علاقه مندان آن اندیشمند صبر و اجر مسئلت می کنم.

کد مطلب 4426070

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