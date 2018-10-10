تاکید «حیدر العبادی»و«سید عمار حکیم» بر لزوم کمک به دولت آتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق با «حیدر العبادی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تحولات سیاسی اخیر عراق و منطقه، و نیز فرایند تشکیل دولت آتی بررسی شد و دو طرف با تأکید بر ضرورت پایبندی به زمانبندی های قانونی در تکمیل این فرایند خواهان حمایت قانونی و اجرایی از آن شدند.

سید عمار حکیم از همه جناح های سیاسی خواست تا با نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق همکاری سازنده داشته باشند تا از این طریق روند انتخاب وزرای کارآمد سریع تر تکمیل شود و دولتی خدمت رسان و توانمند تشکیل شود که بتواند مطالبات شهروندان را تأمین کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ دستاوردهای مرحله گذشته افزود: مرحله کنونی همبستگی و بیش از هر زمان دیگری همکاری و هم افزایی میان پارلمان و دولت را ضروری می کند.

رهبر جریان حکمت ملی در پایان با اشاره به چالش های سخت و حساس مرحله گذشته از حیدر العبادی و دولت وی برای اداره عراق در این مرحله و تحقق دستاوردهای بزرگ و مهم قدردانی کرد.