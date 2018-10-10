به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت محمد دبیرسیاقی پیشکسوت زبان فارسی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

«خبر درگذشت انسان وارسته و با فضیلت، چهره پیشکسوت و نام ­آشنای زبان فارسی، مرحوم دکتر محمد دبیرسیاقی موجب تأسف و تأثر گردید. آن مرحوم در عمر پرثمر خویش، خالق آثار و خدمات فراوانی در تصحیح متون متعدد ادب فارسی، شاهنامه پژوهی و فرهنگ نویسی زبان فارسی بود و در اعتلای فرهنگ ایران عزیز کوشید و در همکاری عالمانه با علامه علی ­اکبر دهخدا، نقش مؤثری در تدوین و نشر میراث ماندگار «لغت­نامه دهخدا» داشت. زنده یاد دبیرسیاقی که از عنفوان جوانی تا ایام کهنسالی همواره در پی آموختن بود، با فروتنی، خلوص و پاکدستی در حوزه اداری و اجرایی هم کارنامه ­ای درخشان از خود به یادگار نهاد. اینجانب فقدان ایشان را که از نوادر روزگار بود، به عموم هموطنان به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور صمیمانه تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسألت دارم».

همچنین محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت این پژوهشگر، مدرس ادبیات و مصحح متون کهن فارسی را تسلیت گفت. در پیام جوادی آمده است:

«خبر درگذشت استاد گرانقدر، مدرس محترم ادبیات و پژوهشگر و مصحح متون کهن فارسی دکتر محمد دبیرسیاقی موجب تاثر شد. آن مرحوم در طول عمر پر ثمر خود خدمات شایسته‌ای به زبان و ادبیات فارسی ارائه کرد؛ چه در فاصله سال‌های همکاری با مرحوم علی اکبر دهخدا در تدوین لغت‌نامه دهخدا چه در تداوم همکاری با موسسه لغت‌نامه و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، چه با تحقیق و تالیف مقاله‌های متعدد، چه با تالیف کتاب‌های مورد اعتنا در حوزه ادبیات و زبان فارسی و چه در تصحیح متون کهن فارسی. در میان آثار ارزشمند دکتر دبیرسیاقی، توجه ویژه آن مرحوم به شاهنامه فردوسی قابل توجه و تقدیر است که از آن میان می‌توان به کشف الابیاتی از شاهکار استاد سخن و تلاش در آسان سازی مراجعه به شاهنامه اشاره کرد. درگذشت دکتر محمد دبیرسیاقی برای عرصه فرهنگ ایران خسران است و اینجانب این خسران را به اهالی فرهنگ و نیز به خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گویم. از خداوند بخشنده برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت می‌کنم.»

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم به‌مناسبت درگذشت دکتر سید محمد دبیرسیاقی، پیام تسلیتی صادر کرد. در این پیام آمده است:

«استاد ارجمند، دکتر سید محمد دبیرسیاقی در آستانه صدسالگی چشم از جهان فروبست. او که پیر و پیش‌کسوت استادان زبان و ادب فارسی بود با تقدیم بیش از هشتاد کتاب ادبی به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، سرمایه‌ای ارزشمند در حوزه فرهنگ‌نویسی و تصحیح متون نظم و نثر کهن فارسی از خود به جا گذاشت که نام و یاد او را ماندگار خواهد ساخت. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گذشت استاد سید محمد دبیرسیاقی را به همه دوستداران زبان و ادبیات فارسی و به‌ویژه به خانواده محترم و به مردم قزوین که همشهری عزیز آن استادند، تسلیت می‌گوید و برای آن دانشمند خدمتگزار از خداوند طلب علو درجات می‌کند.

یادآوری می‌شود، سید محمد دبیرسیاقی (زاده ۴ اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی در قزوین) پژوهشگر، نویسنده، شاعر، مدرس ادبیات فارسی و مصحح متون کهن فارسی و از شاگردان دهخدا بود. وی در سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ در گردآوری لغت‌نامه با علی‌اکبر دهخدا همکاری داشت و از نخستین دستیاران او بود. دبیرسیاقی مدت ۹ سال با علامه علی‌اکبر دهخدا در تنظیم مطالب حروف «ظ»، «ض»، «ل» و «پ» و ۱۱ سال با دکتر محمد معین در لغت‌نامه و در انجمن ایران‌شناسی همکاری داشت. پس از پایان تألیف لغت‌نامه دهخدا، بنا به وصیت علامه دهخدا، در کنار دکتر معین و دکتر سید جعفر شهیدی به بررسی و تألیف لغت‌نامه پرداخت. شادروان دهخدا از او به‌عنوان یک جوان کوشا در زمینه تنظیم لغت‌نامه یاد کرده است.

دبیرسیاقی نزدیک به ۸۰ متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده‌ است که از میان آن‌ها می‌توان به شاهنامه فردوسی، دیوان منوچهری، نزهةالقلوب، فرهنگ سُروری و لغت فرس اسدی طوسی اشاره کرد.

دکتر سید محمد دبیرسیاقی یکشنبه هفته جاری، پانزدهم مهرماه ۱۳۹۷، در سن ۹۹سالگی چشم از جهان فروبست.