به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه پایانی ماه صفر، رویداد رسانهای «راویوم» با هدف تولید آثار متنوع رسانهای در تراز فرهنگ رضوی و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و با رویکردی منطبق بر گفتمان انقلاب اسلامی، در مشهد مقدس برگزار میشود.
این رویداد با همکاری صداوسیمای استان خراسان رضوی و مرکز رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با حضور جمعی از فعالان رسانهای سراسر کشور، در روزهای پایانی ماه صفر برگزار خواهد شد.
رویداد «راویوم» بستری برای حضور صدها تن از جوانان و نوجوانان فعال در عرصه رسانه فراهم میکند تا در فضایی معنوی و سرشار از ارادت به اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، جلوههایی از ارزشهای دینی، فرهنگی و انقلابی را در قالبهای گوناگون رسانهای به تصویر بکشند.
این رویداد رسانهای، علاوه بر تولید محتوا، بر آموزش و توانمندسازی شرکتکنندگان نیز تمرکز دارد و از این منظر، یکی از اهداف اصلی آن ارتقای مهارتهای رسانهای نسل جوان و فراهمسازی زمینه برای نقشآفرینی مؤثرتر آنان در عرصه روایتگری دینی و انقلابی است.
رویداد «راویوم» در مشهد مقدس، به عنوان یکی از برنامههای رسانهای شاخص در ایام سوگواری پایانی صفر، تلاش دارد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و رسانهای، پیام فرهنگ رضوی را در گسترهای وسیعتر منتشر کرده و زمینه تولید آثار اثرگذار و ماندگار را فراهم سازد.
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