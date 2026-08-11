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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۶

برگزاری رویداد رسانه‌ای «راویوم» همزمان با دهه پایانی صفر در مشهد مقدس

برگزاری رویداد رسانه‌ای «راویوم» همزمان با دهه پایانی صفر در مشهد مقدس

مشهد- همزمان با دهه پایانی ماه صفر، رویداد رسانه‌ای «راویوم» با هدف تولید آثار متنوع رسانه‌ای در تراز فرهنگ رضوی و معارف اسلام ناب محمدی(ص) در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه پایانی ماه صفر، رویداد رسانه‌ای «راویوم» با هدف تولید آثار متنوع رسانه‌ای در تراز فرهنگ رضوی و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و با رویکردی منطبق بر گفتمان انقلاب اسلامی، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این رویداد با همکاری صداوسیمای استان خراسان رضوی و مرکز رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای سراسر کشور، در روزهای پایانی ماه صفر برگزار خواهد شد.

رویداد «راویوم» بستری برای حضور صدها تن از جوانان و نوجوانان فعال در عرصه رسانه فراهم می‌کند تا در فضایی معنوی و سرشار از ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، جلوه‌هایی از ارزش‌های دینی، فرهنگی و انقلابی را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای به تصویر بکشند.

این رویداد رسانه‌ای، علاوه بر تولید محتوا، بر آموزش و توانمندسازی شرکت‌کنندگان نیز تمرکز دارد و از این منظر، یکی از اهداف اصلی آن ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای نسل جوان و فراهم‌سازی زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در عرصه روایت‌گری دینی و انقلابی است.

رویداد «راویوم» در مشهد مقدس، به عنوان یکی از برنامه‌های رسانه‌ای شاخص در ایام سوگواری پایانی صفر، تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای، پیام فرهنگ رضوی را در گستره‌ای وسیع‌تر منتشر کرده و زمینه تولید آثار اثرگذار و ماندگار را فراهم سازد.

کد مطلب 6913698

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