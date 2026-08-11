به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه پایانی ماه صفر، رویداد رسانه‌ای «راویوم» با هدف تولید آثار متنوع رسانه‌ای در تراز فرهنگ رضوی و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و با رویکردی منطبق بر گفتمان انقلاب اسلامی، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این رویداد با همکاری صداوسیمای استان خراسان رضوی و مرکز رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای سراسر کشور، در روزهای پایانی ماه صفر برگزار خواهد شد.

رویداد «راویوم» بستری برای حضور صدها تن از جوانان و نوجوانان فعال در عرصه رسانه فراهم می‌کند تا در فضایی معنوی و سرشار از ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، جلوه‌هایی از ارزش‌های دینی، فرهنگی و انقلابی را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای به تصویر بکشند.

این رویداد رسانه‌ای، علاوه بر تولید محتوا، بر آموزش و توانمندسازی شرکت‌کنندگان نیز تمرکز دارد و از این منظر، یکی از اهداف اصلی آن ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای نسل جوان و فراهم‌سازی زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در عرصه روایت‌گری دینی و انقلابی است.

رویداد «راویوم» در مشهد مقدس، به عنوان یکی از برنامه‌های رسانه‌ای شاخص در ایام سوگواری پایانی صفر، تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای، پیام فرهنگ رضوی را در گستره‌ای وسیع‌تر منتشر کرده و زمینه تولید آثار اثرگذار و ماندگار را فراهم سازد.