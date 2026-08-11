هوای سالم اصفهان در بیستمین روز مردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه ۲۰ مرداد با میانگین ۷۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۷۳، انقلاب ۸۹، پارک زمزم ۵۶، دانشگاه صنعتی ۵۸، علوم پزشکی اصفهان ۷۰، رودکی ۶۳، رهنان ۸۸، زینبیه، کردآباد و میرزا طاهر ۶۶، کاوه ۷۸، سپاهان‌شهر ۷۷، فرشادی ۷۶، فیض ۷۰ و ولدان ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا در ایستگاه بهارستان غربی با عدد ۹۲، نجف آباد و مبارکه ۷۰ و قهجاورستان ۷۸ AQI قابل قبول و در دهستان قهاب در محور شرق اصفهان با عدد ۱۵۳ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز اعلام کرده است که تا امروز سه‌شنبه، وضعیت جوی استان به نسبت پایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد پیش‌بینی شده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.