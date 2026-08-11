عبدالرحمان یدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیادهروی به سمت حرم مطهر رضوی یکی از جلوههای ماندگار فرهنگ زیارت در خراسان رضوی است؛ آئینی که هر ساله با حضور هزاران زائر از نقاط مختلف استان برگزار میشود و مردم نیشابور نیز در این مسیر، حضوری پررنگ دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور افزود: تاکنون برای ۴۳ کاروان پیاده حرم مطهر رضوی در شهرستان نیشابور مجوز صادر شده است.
وی بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر از خواهران و برادران در قالب این کاروانها برای زیارت امام رضا (ع) عازم مشهد مقدس میشوند.
یدالهی ادامه داد: از مجموع زائران، حدود ۶ هزار نفر مرد هستند و مابقی را بانوان تشکیل میدهند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور با اشاره به خدماترسانی به زائران پیاده در مسیر حرکت آنان ابراز کرد: بیش از ۱۰۰ موکب و محل اسکان در مسیر تردد زائران پیاده در شهرستانهای نیشابور، میانجلگه و زبرخان مستقر شده و به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این موکبها و مراکز اسکان در طول مسیر، خدمات مختلفی را برای رفاه زائران پیاده فراهم میکنند.
یدالهی گفت: نیشابور به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی زائران پیاده امام رضا (ع)، هر ساله یکی از محورهای مهم خدمترسانی به زائران رضوی به شمار میرود.
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