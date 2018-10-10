طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شادگان به اجرا در آمد

سرهنگ علیرضا میر رضایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به منظور افزایش احساس امنیت در سطح شهرستان شادگان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برای پاسخ گویی به مطالبات مردمی برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر، فروشندگان مواد محترقه و سارقین در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با استفاده از اکیپ های ویژه و با همکاری پلیس های تخصصی، کلانتری ها و پاسگاه ها طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را در محلات، معابر عمومی و پارک ها، به مرحله اجرا گذاشتند.

وی با ابراز رضایت مندی شهروندان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان، گفت: این طرح همچون گذشته در دستور کار پلیس قرار دارد و پلیس برابر قانون با متخلفان برخورد می کند.

سرهنگ میررضایی در پایان حفظ امنیت و آرامش مردم برای پلیس را بسیار مهم و با اهمیت خواند.