به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده عصر شنبه در انجام ماموریت پلیسی به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در گرمسار اشاره کرد و افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی‌های هدفمند و تشدید کنترل‌های میدانی می شوند تا هدف طرح محقق شود.

وی افزود: این طرح با هدف مقابله قاطع با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت شهروندان گرمساری به اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به نتیجه اجرای طرح، یادآور شد: ۴۲ خرده فروش و معتاد دستگیر و بیش از ۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر از متهمان کشف و ضبط شد.

آقا زاده با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان، تصریح کرد: پلیس با سوداگران مرگ و عاملان توزیع مواد مخدر بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این افراد امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.

وی افزود:همچنین از شهروندان درخواست داریم در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.