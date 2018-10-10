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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

زمان دیدار معوقه پرسپولیس نامشخص است

زمان دیدار معوقه پرسپولیس نامشخص است

سازمان لیگ فوتبال ایران هنوز زمان مشخصی را برای دیدار پرسپولیس با پیکان تهران مشخص نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ یکم آبان ماه در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف السد قطر می رود.

سازمان لیگ فوتبال ایران برای همکاری بیشتر با این تیم تصمیم به لغو دیدار هفته نهم سرخ پوشان پایتخت مقابل پیکان گرفت.

این دیدار که قرار بود ۲۷ مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار شود به زمان دیگری موکول شد اما با توجه به تقویم فشرده رقابت های داخلی هنوز زمان جدید این بازی مشخص نشده است.

سازمان لیگ تصمیم دارد در صورت هرگونه تغییر در بازی های لیگ برتر و جام حذفی، دیدارهای معوقه را برگزار کند.

کد مطلب 4426238

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