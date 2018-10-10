نقش نوسانات ارزی در بروز اختلالات اضطرابی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رسولیان صبح چهارشنبه در نشست خبری سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران گفت: نوسانات ارزی یکی از عوامل اجتماعی ناشی از بحران های اقتصادی است و قطعاً در بروز استرس تأثیر دارد.

وی افزود: افراد بر مبنای شخصیت و ویژگی های فردی نسبت به این قبیل بحران ها واکنش نشان می دهند ولی می توان عنوان داشت که این قبیل بحران ها، فضای عمومی جامعه را ناامن می سازد.

رسولیان خاطرنشان کرد: وقتی مشکلات از حدی می گذرد قطعاً عملکرد فرد را کاهش می دهد و وقایعی از این دست روی عملکرد جامعه اثرگذار است.

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران در ارتباط با نوسانات ارزی و افزایش سکته های قلبی در هفته های اخیر تصریح کرد: افزایش اضطراب برای کسی که زمینه بیماری قلبی دارد می تواند منجر به سکته شود.

وی با عنوان این مطلب که عوامل اجتماعی بسیار پیچیده است، اظهار داشت: اضطراب های از نوع بحران های اقتصادی می تواند براساس ویژگی های فردی بر عملکرد افراد اثرگذار باشد.

رئیس سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران در ادامه به موضوعات مورد بحث در همایش امسال اشاره کرد و گفت: در همایش امسال موضوعات مختلفی از جمله مسائل صنفی و اجتماعی در حوزه روان پزشکی و همچنین درمان و اختلالات روان پزشکی، آموزش روان پزشکی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بحث و گفتگو می شود.

به گفته وی، اکثر پژوهش ها نشان داده حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد سلامت افراد ناشی از رفتارهای فردی است و عوامل اجتماعی مانند فقر و نابرابری سهم ۷۰ درصدی در سلامت جامعه دارد.