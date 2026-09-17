به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در مراسم افتتاح مرکز پیشرفته تصویربرداری پزشکی هسته‌ای (پت‌اسکن) که با حضور معاون وزیر بهداشت برگزار شد با ادای احترام به خیرین استان کرمان، از اقدامات آنان در حوزه سلامت و راه‌اندازی مرکز پت‌اسکن خیریه کمک قدردانی کرد و گفت: ما یکی از حلقه‌های مهم زنجیره درمان را در استان کرمان شاهد هستیم.

وی افزود: نگاه نخست استان کرمان، تأمین امکانات درمانی مورد نیاز مردم و فراهم کردن شرایطی است که بیماران کمتری برای درمان از کرمان به سایر نقاط کشور مراجعه کنند.

طالبی، گفت: استان کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی توانمند در حوزه سلامت و درمان، فرودگاه‌های متعدد، ظرفیت‌های گردشگری و دیگر توانمندی‌های خود؛ می‌تواند به محلی برای پذیرش بیماران از سایر نقاط کشور تبدیل و در ادامه، با بهبود شرایط مراودات بین‌المللی، یکی از مقاصد گردشگری سلامت در کشور باشد.

وی چشم‌انداز استان کرمان را ارائه خدمات برتر پزشکی عنوان کرد و گفت: تمرکز بر خدمات درمانی مورد نیاز استان، به‌ویژه حوزه‌هایی که کمتر در سایر استان‌های کشور دنبال شده است، در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: اگر قرار باشد فناوری نوینی در حوزه سلامت در کشور به کار گرفته شود، کجا بهتر از استان کرمان است.

طالبی، با اشاره به نقش خیرین و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در توسعه خدمات سلامت اظهار کرد: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی را نیز برای این مسیر به میدان خواهیم آورد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل پروژه‌های موجود و تعریف و اجرای طرح‌های جدید، استان کرمان بتواند به الگویی برای کشور در زمینه جلب و جذب مشارکت خیران در حوزه سلامت تبدیل شود.

استاندار کرمان در ادامه از اختصاص بخشی از مسئولیت‌های متمرکز استان به تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز شبکه سلامت خبر داد و گفت: بخشی از سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نیز به تأمین امکانات و تجهیزات حوزه سلامت اختصاص یافته است.

طالبی، همچنین بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت بخش سلامت استان تأکید کرد و در کنار اقدامات انجام‌ شده، خواستار همراهی بیشتر وزارت بهداشت در تأمین هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها و نیز تأمین ارز و اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان‌ها شد.

وی در پایان بر تداوم استفاده از ظرفیت خیرین و بنگاه‌های اقتصادی برای تکمیل زنجیره خدمات درمانی و تقویت بخش سلامت استان کرمان تأکید کرد.