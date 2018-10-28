انتصاب مدیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی، هادی مظفری رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به پیشنهاد ابراهیم حقیقی دبیر این جشنواره، طی حکمی محسن سلیمانی را به سمت مدیر اجرایی جشنواره منصوب کرد.

مظفری در این حکم نوشته است: «با توجه به پیشینه فعالیت هنری و اجرایی در مراکز فرهنگی هنری و جشنواره ها، جنابعالی را به سمت مدیر اجرایی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب می کنم. امیدوارم که در تعامل با همکاران و هنرمندان حاضر در جشنواره و همرأیی با شورای سیاستگذاری و دیگر مدیران جشنواره، فضایی را ایجاد کنید تا این جشنواره در بهترین شکل ممکن به جامعه هنری ایران عرضه شود.»

محسن سلیمانی متولد ۱۳۵۳، طراح گرافیک، عکاس، مدیر هنری، مدرس، پژوهشگر و دارای دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه هنر تهران است. وی دبیر چهارمین دوسالانه مجسمه های شهری، عضو شورای سیاستگذاری سومین دوسالانه نقاشی دیواری تهران و مدیر هنری همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی و مدیر نقاشی دیواری شهر تهران بوده و سابقه تدریس در دانشگاه های الزهرا، آزاد اسلامی، سوره و صدا و سیما را دارد. از سلیمانی ۲ کتاب «خط و ربط» و «نوشته و تصویر» نیز منتشر شده است. وی هم اکنون مدیر فرهنگی هنری منطقه ۳ و رییس فرهنگسرای ارسباران است.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن و اسفند سال جاری در ۱۰ رشته برگزار خواهد شد.