اولین شماره دوماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،اولین شماره دوماهنامه مفاخر فرهنگی به صاحب امتیازی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در این شماره از دوماهنامه، گفتگوی اختصاصی و مفصلی با غلامحسین ابراهیمی دینانی صورت گرفته است و عکس این چهره ماندگار روی جلد آمده است.

همچنین در اولین شماره دوماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار آثار و گفتارهایی ازحسن بلخاری، مهدی محقق، عبدالله انوار، منوچهر صدوقی سها، نجفقلی حبیبی، احد فرامرز قراملکی، احمد مسجد جامعی، فاطمه راکعی، حسن سید عرب، محمد موقتیان، احمد کتابی، نادره جلالی، محمد حسین دانایی، محمدرضا کائینی، حسین سناپور، غلامحسین رحیمی، نادیا مفتونی، محمدرضا حاج آقابابایی و ابراهیم ذاکر آمده است.

همچنین در این نشریه متن سخنان رئیس انجمن آثار ومفاخر فرهنگی در مراسم بزرگداشت خیام آمده است.

اولین شماره دوماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ویژه تیر و مرداد با قیمت پنج هزارتومان منتشر شده است.