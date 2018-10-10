به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در حاشیه نشست هیات دولت، با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت موکب‌های ایرانی در مراسم اربعین امسال اظهارداشت: یک هفته پس از پایان اربعین سال گذشته، ستاد اربعین را شکل دادیم و همه اقداماتی که برای یک سفر خوب، راحت و امن لازم است، به کمک ۲۵ دستگاه اجرایی، پیگیری کردیم.

وی افزود: امسال، تدارکات سفر از منظر زیرساخت‌ها مانند پارکینگ و جاده‌ها و هم از منظر امنیت بهتر از سال گذشته است. همه برنامه‌هایی که تاکنون آماده شده نوید یک سفر زیارتی خوب را می‌دهد.

رحمانی فضلی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: در حوزه ویزا با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خواهیم داشت و به دنبال آن هستیم که در صورت توافق، این رقم را کاهش دهیم اما رقمی که الان به ما اعلام شده همان حدود ۸ هزار تومان برای هر دلار است.

وی در خصوص سهمیه بندی سوخت نیز اظهار داشت: سهمیه بندی مطرح نیست؛ با توجه به قاچاق سوخت که در جلسه شورای امنیت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، در حال حاضر بین ١٠ تا ١٥ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود و در استان های مرزی بیش از ٦٠٠ هزار کارت سوخت وجود دارد.

وزیر کشور ادامه داد: پیشنهاد شد که مجددا کارت‌ها احیا شود و توسط خود افراد در محل های سکونت مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از استانداران شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود بیان کرد: تعداد ۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند که با هماهنگی انجام شده، نیت ما این است که انتخاب استانداران جدید با اولویت معاونان فعلی استانداران باشد چراکه با انتخاب استاندار جدید به طور طبیعی سلسله تغییراتی در معاونت ها و فرمانداری ها صورت می‌گیرد لذا تصمیم گرفتیم با اولویت از معاونان استانداری ها در این جایگاه استفاده کنیم، حدود ۳۰ نفر را در فهرستی به رئیس جمهور ارائه کرده ایم تا ایشان سوابق این افراد را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه کنند تا پس از آن افراد مورد نظر را به هیات دولت معرفی کنیم.