خدمات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه برای زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سید فرزاد نجات نیا در حاشیه نشست «خیرین عاشورایی و فعالان اربعین حسینی»، گفت: با تاکید وزیر ارتباطات، سومین جلسه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی پیرامون پیاده روی اربعین باهدف ارتقاء فرهنگی، غنی سازی محتوایی و فرهنگی مراسم راهپیمایی اربعین برگزار شد.

وی با اشاره به دستگاه های حاضر در این جلسه تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگانی از صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بعثه مقام معظم رهبری و خیران عاشورایی، فعالان و تشکل‎های مردم نهاد اربعینی، اپراتورهای تلفن همراه و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

نجات نیا درباره نحوه پوشش ارتباطی در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: تلاش‎های زیادی برای مناسبات پوشش ارتباطی و اینترنتی زائران از طرف ایران انجام شده است و هم اکنون نمایندگانی از شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی در بغداد در حال مذاکره با اپراتورهای عراقی برای خدمات ارتباطی مسیر پیاده روی نجف-کربلا هستند.

وی تصریح کرد: با تاکید وزیر ارتباطات و نگاه فرابخشی به کارهای محتوایی اربعین حسینی، حمایت از طرح های جامع در حوزه اربعین در دستور کار قرار گرفت.

نجات نیا درباره طرح های جامع در حوزه اربعین افزود: طرح‌هایی مانند اربعین پژوهی، نائب‎الشهید، اپلیکشن‎های راهنمای زائر ، راه حسین، گمشدگان و... توسط تشکل‌های مردم نهاد ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است که طی چند روز آینده حمایت لازم از آنها انجام می شود.

دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات مردمی با بیان اینکه در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، اپراتورهای تلفن همراه خدمات رایگان به زائران اربعین ارائه می کنند گفت: بسته های فرهنگی در پیاده روی اربعین به صورت رایگان به زائران ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی اپراتورهای تلفن همراه خدماتی را در قالب پیامک به مردم ارائه می‌دهند خاطرنشان کرد: آگاهی بخشی پیرامون امنیت، بهداشت ، سلامت و غیره بسته‎های فرهنگی و آشنایی بیشتر با پیاده روی اربعین وتسهیل در امور زائران از سوی اپراتورهای تلفن همراه به صورت رایگان به زائران ارائه می شود.

نجات نیا با بیان اینکه اپراتورهای تلفن همراه برای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و آموزش زائران از مبدا با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد همکاری های لازم را انجام می دهند افزود: بستر مناسبی برای دسترسی و ارتباط مشترکان با برنامه های ستاد مرکزی اربعین فراهم شده است.