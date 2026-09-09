رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گردهمایی نمایندگان با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که شامگاه دوشنبه (۱۶ شهریور ماه) برگزار شد، گفت: در شرایط جنگی حاکم بر کشور تلاش شد تا جلسات صحن علنی به صورت وبیناری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز با حضور وزرا و نمایندگان دولت تشکیل شود و حتی در جلسه‌ای نیز به صورت غیرعلنی در صحن، تعدادی از نمایندگان دغدغه های خود را مطرح و قالیباف نیز موضوعاتی را در خصوص مسائل روز تشریح کرد.

پیگیری برگزاری حضوری جلسات صحن مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مباحث مطرح شده در جلسه را در خصوص برگزاری جلسات حضوری صحن علنی عنوان کرد و افزود: قالیباف در این زمینه به مسیری که طی شد اشاره کرد؛ از جمله نامه به شورای عالی امنیت ملی و پیگیری این موضوع از رهبری. اساسا شورای عالی امنیت ملی بنا به شرایط جنگی مخالف برگزاری جلسه حضوری مجلس بود و جلسه غیرعلنی نیز به منظور تشریح این موضوع برگزار شده بود.

تشریح شرایط جنگ و پیروزی‌های ایران

وی با اشاره به تبیین شرایط جنگ و پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در این جلسه، عنوان کرد: قالیباف در این جلسه مسائل جنگی را از شروع جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اقدامات انجام شده و شرایط حاکم بر کشور به بهترین نحو تشریح کرد.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و واکنش مقامات خارجی

سنگدوینی با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بین ایران و آمریکا به دو زبان فارسی و انگلیسی به امضا رسیده بود، گفت: امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای توسط رئیس جمهور آمریکا موجب تعجب مقامات چین شده بود و همچنین مقامات روسیه نیز نسبت به حضور مردم در خیابان، ایستادگی نیروهای دفاعی، توان موشکی و رهبری مقتدر ابراز شگفتی کردند.

رفع ابهامات نمایندگان درباره تصمیم‌های کلان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکثر نمایندگان از برگزاری این جلسه راضی بودند و آن را در راستای روشنگری و تبیین مسائل و مواضع بسیار مفید و ضروری می دانستند، چرا که برخی مسائل به ویژه تصمیم گیری ها در سطوح کلان که آنها را دچار ابهام و شبهه کرده بود، برطرف شد.

تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی

سنگدوینی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته دولت مبنی بر حفظ وحدت و انسجام، اظهار کرد: در شرایط فعلی هر چیز که باعث شود به انسجام، وحدت و وفاق ملی آسیبی برسد، بازی در زمین دشمن بوده و ممنوع است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه در راستای تحقق اهداف نظام، رهبری شهید و رهبری معظم تلاش دارد، ادامه داد: انتصاب وی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده از سوی شورای عالی امنیت ملی و با تأیید و ابلاغ رهبر معظم انقلاب انجام شد، از این رو نباید قالیباف را صرفا در حد یک شخص دید، بلکه امروز شخصیت او یک شخصیت ذوابعاد است.

مذاکره با آمریکا؛ مبارزه نه مصالحه

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس با اشاره به بخشی از صحبت های قالیباف مبنی بر اینکه مذاکره به معنای مصالحه نیست بلکه نوعی مبارزه است، تأکید کرد: وی در جریان مذاکره با آمریکا در راستای بررسی تفاهم‌نامه ۱۴ بندی، بر تحقق بندهای مرتبط با جریان مقاومت، حزب الله لبنان و همچنین مدیریت تنگه هرمز بسیار تأکید داشت، از این رو رویکرد برخی از نمایندگان علیه قالیباف جایز نیست و موجب بر هم زدن انسجام اجتماعی می شود.

تلاش دولت برای حمایت از مردم در شرایط جنگی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی حمایت از دولت، به رویکرد دولت در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: دولت در شرایط سخت و بحرانی این روزها تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم و نیروهای مسلح کرد، به نحوی که علیرغم آسیب های شدید به زیرساخت ها از سوی دشمن جنایتکار، در زمینه تأمین انرژی، فرآورده ها و کالای اساسی هیچ مشکلی نداشتیم.