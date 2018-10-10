مصدومیت ۵ جنگلبان سوادکوهی در تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب

حمیدرضا احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری سه قاچاقچی چوب در منطقه جنگل‌های حوزه کارسنگ و آذررود در شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: در این درگیری ۵ نفر از نیروهای اداره نیز مصدوم شدند.

رئیس منابع طبیعی شهرستان سودکوه، با بیان اینکه قاچاقچیان چوب سارقان انفال هستند، گفت: نیروهای ما طی چند روز گذشته متوجه قطع درخت‌هایی در این مناطق شدند و به‌طور نامحسوس پیگیر ماجرا بودند و از ۹ شب که اطلاع داده شد، ساعاتی طول کشید و درگیری و واژگونی خودرو اداره در حدود ساعت ۲ شب اتفاق افتاد.

وی با اشاره به اینکه پس از اطلاع، بلافاصله نیروهای حفاطتی ما اعم از قرقبانان شرکت‌ها و نیروهای حفاظتی سازمان وارد عمل شدند، ادامه داد: پیگیری‌ها منجر به فرار قاچاقچیان با دو دستگاه نیسان حامل چوب شد که طی تعقیب و گریز، قاچاقچیان برای ایجاد مانع در جاده، اقدام به پرتاب چوب کردند که همین امر منجر به واژگونی ماشین سازمان منابع طبیعی و مصدومیت ۵ نفر از نیروهای ما شد که خوشبختانه این افراد به‌صورت سرپایی در بیمارستان شهدا زیراب مداوا و ترخیص شدند.

احمدی با اشاره به اینکه، در این رابطه یک خودرو پراید که کار اسکورت این قاچاقچیان را انجام می داد در همان منطقه شناسایی و توقیف شد، افزود: سه نفر نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و برای دستگیری متواریان نیز پیگیر موضوع هستیم و تاکنون شماره ماشین و افراد متواری شناسایی شدند که در آینده نزدیک دستگیر می‌شوند.

وی با بیان اینکه افراد دستگیر شده غیربومی شهرستان هستند، ادامه داد: همچنین از خودرو پراید یک دستگاه اره برقی، یک تبر و یک داس کشف و ضبط شد و قاچاقچیان نیز موفق نشدند تا چوبی را از جنگل خارج کنند.