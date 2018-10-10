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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان:

فرهنگ رانندگی در زنجان ضعیف است

فرهنگ رانندگی در زنجان ضعیف است

زنجان-جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متأسفانه فرهنگ رانندگی در زنجان ضعیف است و باید آموزش‌های رانندگی در استان به خوبی پررنگ و تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کردلو ظهر چهارشنبه در همایش راهوران محله،بابیان اینکه وقوع تصادفات در استان زنجان کاهش دارد، گفت: استان زنجان در وقوع تصادفات جاده‌ای رتبه  ۲۳ کشوری را دارد. 

وی اظهار کرد: استان زنجان در بحث تصادفات فوتی رتبه ۲۴ کشوری را دارد و باید با رعایت قوانین و مقررات بیشتر از این تصادفات را کاهش بدهیم. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: رعایت سرعت مطمئنه ۳۰درصد و بستن کمربند ایمنی ۴۰ تا ۶۵ درصد از فوتی‌ها در تصادفات را کاهش می‌دهد.

کردلو تأکید کرد: برخی افراد از قرص‌های روان‌گردان استفاده می‌کنند و رانندگی می‌کنند و این خود وقوع تصادفات را تشدید می‌کند. 

وی از از دهیاران خواست که در روستاها از تابلوهایی در راستای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نصب کنند تا مردم روستا از این اطلاعات استفاده کنند. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تأکید کرد: متأسفانه فرهنگ رانندگی در زنجان ضعیف است و باید آموزش‌های رانندگی در استان به خوبی پررنگ و تقویت شود. 

کردلو همچنین بر فرهنگ‌سازی بستن کمربند ایمنی در استان تأکید کرد و افزود: توجه به این امر باعث درصد زیادی از تصادفات فنی را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 4426660

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