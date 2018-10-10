معرفی آثار راه یافته به همایش تئاتر مردمی «روایت راهیان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین با عنوان «روایت راهیان» که طی ۲ سال گذشته از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شده بود امسال نیز سومین دوره خود را برگزار میکند.
همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین با حضور ۴۰ گروه نمایشی از ۲۸ مهر تا ۸ آبان در ایران و عراق برگزار میشود. دبیرخانه این همایش مردمی آثار پذیرفته شده در بخش عراق تئاتر مردمی پیادهروی اربعین را منتشر کرد.
به این ترتیب در این بخش ۲۱ نمایش از استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران، کرمان، آذربایجان شرقی، همدان، اردبیل، اصفهان و البرز انتخاب شدهاند. این آثار در زیرگروههای بخش تعزیه، بخش نقالی و پردهخوانی و مقتل خوانی و بخش نمایشهای موکبی و خیابانی به این شرح هستند:
بخش تعزیه
۱.گروه تعزیه حضرت رقیه (س) به سرپرستی حمید ابراهیمی از استان تهران/ زبان فارسی
۲. گروه تعزیه فاطمیه به سرپرستی محمدحسین سلجوقی از استان کرمان/ زبان فارسی
۳. گروه تعزیه ائمه اطهار(ع) به سرپرستی اسماعیل مجللی از استان مرکزی/ زبان فارسی
۴.گروه تعزیه حیدر کرار به سرپرستی جنان ساعدی از استان خوزستان/ زبان عربی
۵.گروه تعزیه منتظرین فجر به سرپرستی میلاد دریس و ولید دریس از استان خوزستان / زبان عربی
۶. گروه تعزیه شمایل به سرپرستی عبدالهادی آل جرف استان خوزستان/ زبان عربی
۷. گروه تعزیه محبین اهل بیت به سرپرستی حسن سواری از استان خوزستان/ زبان عربی
۸. گروه تعزیه حضرت عباس (ع) از استان آذربایجان شرقی/ زبان ترکی
بخش نقالی و پردهخوانی و مقتلخوانی
۹.محسن میرزاعلی از استان تهران/ زبان فارسی
۱۰.رسول میرزاعلی از استان تهران/ زبان فارسی
۱۱. علی مداحی از استان آذربایجان شرقی/ زبان ترکی
۱۲.ابوالفضل ورمرزیار از استان تهران/ زبان فرانسوی، انگلیسی و فارسی
۱۳.محمد معجونی از استان البرز/ زبان عربی و فارسی
۱۴. محمد جهانپا از استان خراسان رضوی، مشهد مقدس/ زبان فارسی
۱۵.هومن پوراشرف از استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار / زبان فارسی
بخش نمایشهای موکبی و خیابانی
۱۶. نمایش «آزاد مرد» به نویسندگی و کارگردانی افشین قاسمی از استان اصفهان/ زبان فارسی
۱۷.نمایش «عذیب الهجانات» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل علی کوچکی/ زبان فارسی
۱۸.نمایش «شبی که دلی شکست» از استان اردبیل/ زبان ترکی
۱۹. نمایش «گفت و گوی آب» به نویسندگی و کارگردانی حجتالاسلام حسین فلاح زاده/ زبان فارسی
۲۰.نمایش «کشته فراموشی ها» به نویسندگی و کارگردانی سیداحمد متولیان از استان مازندران/ زبان فارسی
۲۱.نمایش «اشک بر کویر ندامت» به نویسندگی و کارگردانی حسام خدادادی از اصفهان/ زبان فارسی
سومین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» ۲۸ مهر ماه لغایت ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ مصادف با ایام پیادهروی اربعین حسینی در عراق (نجف اشرف، مسیر پیادهروی و کربلای معلی) و در کشور ایران (پایانههای مرزی و ۱۵ استان کشور) برگزار میشود.
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