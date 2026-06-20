فراخوان همایش روایت راهیان با شعار «مثلی لا یبایع مثله» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، به همت دفتر تئاتر بچههای مسجد مرکز هنرهای نمایشی سوره، دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین (روایت راهیان) در مرداد سال جاری برگزار میشود. این همایش که از ۳ مرداد مصادف با ۱۰ صفر آغاز و تا ۱۳ مرداد مصادف با ۲۰ صفر ادامه خواهد داشت، با نگاه نذر فرهنگی هنرمندان آئینی کشور در مسیر زوارالحسین در کشور عراق برگزار خواهد شد.
متن کامل فراخوان همایش پیادهروی اربعین به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
آقای شهید انقلاب در آخرین سخنرانی عمومیشان از قول حضرت سیدالشهدا فرمودند «مثلی لا یبایع مثل یزید» یعنی کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد و این همه نگاه ماست به روزگار قلدری زورگویان عالم. اربعین تمرین حرکتی جمعی در بیعت با آلالله و نفی ولایت غیرالله است. در این میانه زبان هنر برای تبیین این حدیث شریف مثل همیشه از همه زبانها رساتر و نافذتر خواهد بود.
موضوعات همایش بینالمللی روایت راهیان بر اساس اولویت:
۱) قیام عاشورا
۲) موضوعات روز و مسائل بینالملل (استکبار جهانی) ویژه جنگ رمضان و محور مقاومت و وقایع تاریخی مربوط به محرم الحرام سال ۶۱ هجری
۳) فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی
۴) شخصیت امام حسین (ع) و یاران باوفایش
۵) مدافعان حرم (شهدای مشترک ایران و عراق)، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس.
قالبهای اجرایی:
۱) تعزیه (شبیه خوانی)
۲) نمایش خیابانی
۳) نمایش موکبی
۴) نمایش عروسکی (ویژه کودکان)
۵) مقتل خوانی.
زبان های مورد پذیرش آثار فارسی، عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و فرانسه است.
تبصره ۱: ستاد همایش تنها به اعزام هنرمندان و گروههایی برای اعزام متعهد است که ۷ روز قبل از اعزام تصویر پاسپورت همه اعضا گروه خود با (حداقل ۶ ماه اعتبار) را به دبیرخانه ارائه دهند.
تبصره ۲: تعداد نفرات پذیرش در هر گروه به ترتیب، تعزیه (شبیه خوانی) ۶ نفر، نمایش خیابانی ۳ نفر، نمایش موکبی (مسجدی) ۳ نفر و نمایش عروسکی (ویژه کودکان) ۵ نفر است.
ضوابط و مقررات همایش:
۱) مدت زمان اثر تعزیه (۲۰ دقیقه) و نمایش خیابانی، موکبی و عروسکی (۱۵ دقیقه) است.
۲) محل اسکان و پذیرایی از گروههای اعزامی به صورت عمومی (موکبی) خواهد بود و هماهنگی آن بر عهده ستاد برگزاری خواهد بود.
۳) همه گروهها اعم از تعزیه (شبیهخوانی)، نمایش خیابانی، نمایش موکبی (مسجدی)، نمایش عروسکی (ویژه کودکان) و مقتلخوانی موظفند ۳ نسخه دی وی دی آثار خود را به دبیرخانه دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین روایت راهیان ارسال کنند.
۴) ستاد در قبال افراد و گروههایی که خارج از زمان برنامهریزی شده قصد بازگشت را داشته باشند هیچگونه تعهدی ندارد.
گاهشمار همایش:
۱) آخرین مهلت ارسال فیلم ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵
۲) اعلام نتایج بازبینی ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵
۳) برگزاری همایش ۳مرداد لغایت ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
۴) اختتامه همایش نیمه اول شهریور ۱۴۰۵
تبصره: پذیرش گروهها در مرز شلمچه از ساعت ۱۸ بعد از ظهر ۳ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. همراه داشتن اصل گذرنامه هنگام خروج الزامی است.
مدارک لازم متقاضیان جهت شرکت در همایش :
۱) سه نسخه دی وی دی اثر
۲) تکمیل فرم همایش ضمیمه شده در فراخوان.
آدرس دبیرخانه: تهران، ابتدای خیابان سمیه، خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر تئاتر بچههای مسجد. شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۸۸۵۷۲»
نظر شما