شهرام صارمی مدیراجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، امسال برنامه‌های بسیار مهمی در راستای ارتقای سطح کیفی بخش موسیقی نواحی داریم که امیدوارم با تلاشی که از سوی ستاد جشنواره اتفاق افتاده بتوانیم شاهد برگزاری یک بخش با کیفیت و متفاوت در حوزه موسیقی نواحی باشیم.

وی افزود: با توجه به تصمیمات اخذ شده، امسال رویکرد جشنواره فجر را بر اساس اجرای شادیانه‌های موسیقی اقوام ایران پایه‌گذاری کرده‌ایم و گروه‌ها بر اساس این محور موضوعی به بخش نهایی جشنواره راه پیدا می‌کنند. البته طی روزهای آینده جزییات بیشتری از بخش موسیقی نواحی جشنواره و همچنین نحوه انتخاب این آثار در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر هم‌زمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

فراخوان این دوره نیز بنا بر اهداف و ماموریت‌های مشخص شده در آیین‌نامه برگزاری جشنواره و شناسایی، ظرفیت‌سازی و حمایت از فعالیت‌های خلاقانه هنرمندان و گروه‌های موسیقی سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری هر شاخه از موسیقی تهیه و تنظیم شده است.