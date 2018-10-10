به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از بررسی وضعیت نقش جمعیت دهه شصت در بازار کشور به استناد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵، در این سال جمعیت کشور برابر ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است که از این میان ۱۶ میلیون ۸۰۲ هزارو ۴۶ نفر معادل ۲۱ درصد کل جمعیت کشور را دهه شصتی ها تشکیل می دهند.

جمعیت دهه شصت که در سال ۹۵، رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال را شامل می شدند، یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع جمعیت ۱۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفری متولدین دهه شصت، ۸ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۹۳ نفر (۵۰.۵ درصد) مرد و ۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۵۳ نفر (۴۹.۵) زن هستند.

همچنین از مجموع جمعیت دهه شصت کشور، حدود ۹۶ درصد معادل ۱۶ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۸۰ نفر باسواد و حدود ۴ درصد نیز بی سوادند.

وضعیت تحصیلی دهه شصتی‌ها نشان می دهد، که ۳۶.۸ درصد زیردیپلم، ۲۸.۴ درصد دیپلم و پیش دانشگاهی، ۳۴.۵ درصد دارای تحصیلات عالی هستند.

همچنین جمعیت در حال تحصیلی کشور در داخل و خارج از کشور از مجموع ۱۷ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۹۶۸ نفر برآورد شده است که از این میزان یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۸۱۴ نفر در سال ۹۵ در حال تحصیل بوده اند.

سهم ۳۳ درصدی دهه شصتی‌ها از جمعیت شاغل کشور

اما شاخص های نیروی کار جمعیت دهه شصت به استناد اطلاعات جمعیتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در این گروه سنی ۵۴.۸ درصد، نرخ بیکاری ۱۸.۹ درصد و نرخ اشتغال ۸۱.۱ درصد اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، جمعیت شاغل کشور در سال ۹۵ به میزان ۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۸۸ نفر بود که از این میزان ۷ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۸۳۴ نفر دهه شصتی هستند که ۳۳ درصد از شاغلان کشور این گروه سنی تشکیل می دهند.

همچنین جمعیت بیکار کشور نیز در سال ۹۵ به میزان ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۵ نفر اعلام شد که از این میزان یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۱۵ نفر معادل ۵۳.۲ درصد جمعیت بیکار کشور به این گروه سنی اختصاص دارد.

از مجموع جمعیت ۱۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفری دهه شصت کشور، ۹ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۴۹ نفر (۵۴.۸) در گروه جمعیت فعال و ۷ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۱۹۷ نفر (۴۴.۷) درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند.