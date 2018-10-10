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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

شلیک دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی در جیزان

شلیک دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی در جیزان

منابع یمنی از شلیک دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی در جیزان عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها در جیزان شلیک شده است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی بیان کرد: ارتش و کمیته های مردمی طی عملیاتی غافلگیرکننده به مواضع مزدوران در صفرالحنایا در بخش المتون در استان الجوف شماری از مزدوران را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

این منبع همچنین از انفجار خودرو نظامی مزدوران با کار گذاشتن بمب در مسیر آن در جبهه المهاشمه در استان الجوف  و کشته و زخمی شدن سرنشیان آن خبر داد.

همچنین یک منبع  نظامی یمنی به عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد مواضع مزدوران در الوازعیه در استان تعز و وارد شدن تلفات و خسارات سنگین به مزدوران اشاره کرد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه حریب در منطقه نِهم استان صنعا نیز عملیات موفقی علیه مزدوران داشتند.

کد مطلب 4426933

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