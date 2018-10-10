شلیک دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که دو موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها در جیزان شلیک شده است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی بیان کرد: ارتش و کمیته های مردمی طی عملیاتی غافلگیرکننده به مواضع مزدوران در صفرالحنایا در بخش المتون در استان الجوف شماری از مزدوران را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

این منبع همچنین از انفجار خودرو نظامی مزدوران با کار گذاشتن بمب در مسیر آن در جبهه المهاشمه در استان الجوف و کشته و زخمی شدن سرنشیان آن خبر داد.

همچنین یک منبع نظامی یمنی به عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد مواضع مزدوران در الوازعیه در استان تعز و وارد شدن تلفات و خسارات سنگین به مزدوران اشاره کرد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه حریب در منطقه نِهم استان صنعا نیز عملیات موفقی علیه مزدوران داشتند.