آمریکا در همکاری فضایی با چین تجدیدنظر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد : آمایش ضد ماهواره چین در ماه گذشته مغایر با توافقنامه میان جرج بوش و هو جین تائو روسای جمهوری آمریکا و چین برای ایجاد همکاری فضایی غیر نظامی است .



ادگار واسکوئز یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا دراین رابطه گفت : هر گونه همکاریهای فضایی غیرنظامی با چین باید درراستای آزمایش ضد موشک پکن ارزیابی شود .



وی افزود : طی دیدار رئیس جمهوری چین از آمریکا در آوریل گذشته ، وی و بوش موافقت کردند که امکان همکاری فضایی غیرنظامی مانند کاوش فضایی در کره ماه را جستجو کنند .



واسکوئز همچنین خاطرنشان کرد : به سرعت پس از آزمایش موشکی چین در فضا ، نگرانهایی که با چین مطرح کردیم شامل این دیدگاه ما بود که این آزمایش مغایر با توافقنامه روسای جمهوری دو کشور در جستجوی همکاری فضایی غیرنظامی است .



در پی آزمایش ضد ماهواره چین در11 ژانویه سال جاری ، آمریکا هم به سفیر چین در واشنگتن و هم به وزارت خارجه این کشوراعتراض کرد و خواستار توضیحات دقیق درباره این آزمایش شد .



آمریکا نگران است که این آزمایش که درآن یکی از ماهواره های هواشناسی چین در مدار زمین با یک موشک بالستیک نابود شد ، سبب پراکندگی بقایای آن در فضا شده باشد که این امر ممکن است خطراتی را برای ایستگاه بین المللی فضایی یا دیگر ماهواره های مستقر در مدار زمین بوجود آورد.



آزمایش موشکی چین در فضا این کشور را پس از کشورهای آمریکا و روسیه در جایگاه سوم جهان قرارداد که توان انهدام شیئی در فضا را دارد . واشنگتن و مسکو در سال 1985 این عمل را به دلیل نگرانی از پراکنده شدن بقایا در فضا متوقف کردند .