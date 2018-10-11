قدردانی رژیم صهیونیستی از اظهارات ضدایرانی پمپئو

به گزارش خبرگزاری مهر، «یووال روتم» مدیر کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی توییتری از اینکه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا حق این رژیم برای حمله به نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه را به رسمیت می‌شناسد، قدردانی کرد.

وی در این باره مدعی شد: اسرائیل هرگز اجازه نمی‌دهد ایران و تروریست‌های (!) تحت نیابتش در سوریه و لبنان تمامیت ارضی اسرائیل (!) و مردمش را به مخاطره بیندازند.

به گزارش مهر، پمپئو امروز در جمع اعضای مؤسسه صهیونیستی «بنیاد یهودیان برای امنیت ملی آمریکا»، مدعی شد مادامیکه نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته باشند، واشنگتن از ادامه کمک برای بازسازی این کشور امتناع می‌کند.

وی همچنین مدعی شد که حق رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات در سوریه به‌منظور مهار ایران محفوظ است!