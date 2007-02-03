به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌ در سال 1378 میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت با توجه به نرخ تورم 1/20 درصدی 1/16 درصد بوده،‌ این در حالی است که در سال مذکور حداقل دستمزد واقعی ماهانه 255 هزار و 169ریال با نرخ رشد 5/1 درصد بوده است.

همچنین میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت در سا ل 1379 با نرخ تورم 6/12 درصد 20 درصد و حداقل دستمزد واقعی ماهانه 286794 ریال با نرخ رشد حداقل 4/12 درصد بوده است.

در آمارهای بانک مرکزی میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت در سال 1380 با نرخ تورم 4/11 درصدی ،‌18 درصد و حداقل دستمزد واقعی با نرخ رشد حداقل 7/11 درصد ماهانه 320 هزار و 405 ریال اعلام شده است.

براساس محاسبات بانک مرکزی ،‌در سال 1381 میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت با توجه به نرخ تورم 8/15 درصدی ،‌5/16 درصد و حداقل دستمزد واقعی کارکنان دولت با نرخ رشد حداقل 8/5 درصد ،‌ماهانه 339058ریال گزارش شده است .

میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت درسال82 با نرخ تورم 6/15 درصدی ،‌3/15 درصد و حداقل دستمزد واقعی با نرخ رشد حداقل 7/5 درصد ماهانه 358262 ریال بوده است .

در سال 83 نیز میزان افزاایش سالانه حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم 2/15 درصد ،‌4/14 درصد و حداقل دستمزد واقعی کارکنان دولت با نرخ رشد حداقل 4/8 درصد ،‌388342 ریال اعلام شده است .

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد:‌ به طور متوسط و در طول برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383 )‌ میزان متوسط افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم 1/14 درصدی ، ‌9/16 درصد تعیین شده بود.

به گزارش مهر، در سال جاری نیز میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 14.5 درصد بوده است. همچنین سخنگوی دولت، تفاوت ها در انواع استخدام در بین کارکنان و تعدد نظام استخدامی را یکی از معضلات موجود بر سر راه نظام پرداخت هماهنگ خوانده و گفته است: دولت در بودجه 86 گام هایی را دراین زمینه برداشته و اعتبارات حقوق کارکنان دولت در سال آینده حدود 6/13 درصد افزایش خواهد یافت.