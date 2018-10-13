۱۸۹ هزار رأس دام علیه بیماری تب مالت در زنجان واکسینه شده است

محمدباقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیماری تب مالت یا بروسلوز اشاره کرد و افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است و این بیماری در فصل زمستان به اوج می‌رسد.

وی اظهار کرد: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار رأس دام برعلیه بیماری تب مالت در استان زنجان واکسینه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان، گفت: باکتری بروسلا ایجادکننده بیماری تب مالت بوده و طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می سازد و این بیماری به علت ایجاد سقط‌جنین در دام، کاهش تولید شیر، نازایی، عقیمی و از دست دادن ارزش اقتصادی دام‌های مبتلا و به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی موردتوجه بسیار است.

حاج کاظمی تأکید کرد: نشانه بروسلوز در دام سقط‌جنین در ماه‌های آخر آبستنی است و یکی از راه‌های انتقال بیماری بروسلوز از دام به انسان دست زدن به ترشحات جنین سقط است و از طریق جراحات به انسانی منتقل می‌شود.

وی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از انتقال این بیماری معدوم کردن جنین‌های سقط شده، پوشیدن دستکش و چکمه، دفع بهداشتی ترشحات و جنین سقط شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تصریح کرد: نجوشاندن شیر و استفاده از پنیر تازه از دیگر راه‌های انتقال بیماری تب مالت است و قبل از مصرف باید شیر به خوبی جوشانده شود.