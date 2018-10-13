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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان:

۱۸۹ هزار رأس دام علیه بیماری تب مالت در زنجان واکسینه شده است

۱۸۹ هزار رأس دام علیه بیماری تب مالت در زنجان واکسینه شده است

زنجان-مدیرکل دامپزشکی استان زنجان به بیماری تب مالت یا بروسلوز اشاره کردو گفت: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار رأس دام علیه بیماری تب مالت در استان زنجان واکسینه شده است.

محمدباقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیماری تب مالت یا  بروسلوز اشاره کرد و افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است و این بیماری در فصل زمستان به اوج می‌رسد. 

وی اظهار کرد: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار رأس دام برعلیه بیماری تب مالت در استان زنجان واکسینه شده است. 

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان، گفت: باکتری بروسلا ایجادکننده بیماری تب مالت بوده و طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می سازد و این بیماری به علت ایجاد سقط‌جنین در دام، کاهش تولید شیر، نازایی، عقیمی و از دست دادن ارزش اقتصادی دام‌های مبتلا و به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی موردتوجه بسیار است.

حاج کاظمی تأکید کرد: نشانه بروسلوز در دام سقط‌جنین در ماه‌های آخر آبستنی است و یکی از راه‌های انتقال بیماری بروسلوز از دام به انسان دست زدن به ترشحات جنین سقط است و از طریق جراحات به انسانی منتقل می‌شود.

وی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از انتقال این بیماری معدوم کردن جنین‌های سقط شده، پوشیدن دستکش و چکمه، دفع بهداشتی ترشحات و جنین سقط شده است. 

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تصریح کرد: نجوشاندن شیر و استفاده از پنیر تازه از دیگر راه‌های انتقال بیماری  تب مالت است و قبل از مصرف باید شیر به خوبی جوشانده شود.

کد مطلب 4428144

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